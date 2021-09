„Wer Fußball mag, dem sei in der kommenden Saison ein Ausflug nach Rohrendorf ans Herz gelegt.“ Was der Autor dieser Zeilen an selber Stelle vor dem Start der Meisterschaft schrieb, muss spätestens jetzt hinterfragt werden. Rohrendorf spielte gegen Eggenburg zum wiederholten Male in dieser Saison zuhause keinen schönen Fußball.

Das schlägt sich mittlerweile auch in den Besucherzahlen nieder. Kamen gegen Herzogenburg laut Spielbericht noch 200 Fans, waren es gegen Eggenburg nur noch 125. Trainer Stefan Kerzig ist Realist genug, um den Zusammenhang zu erkennen: „Da müssen wir bessere Leistungen bringen.“

Rohrendorf steht in der Tabelle auf Platz fünf. Kein Grund also, alles zu hinterfragen. Zumal Kerzig vor der Saison sagte, dass er Wieselburg, Haitzendorf und Ybbs über seiner Truppe sieht. Dennoch ist es bedauerlich, wenn eine Mannschaft ihr Potenzial bei Weitem nicht ausschöpft.

Auch wenn diesen Satz niemand mehr hören will: Für Rohrendorfs Abschneiden im Herbst gilt er: „Die nächsten (beiden) Wochen werden entscheidend sein.“