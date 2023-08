Ansporn für KTK-Talente

Wer Krems mit Tennis verbindet, assoziiert dies wahrscheinlich sofort mit dem KTK, dem Kremser Tennisklub. Die goldenen Jahre gehören der Vergangenheit an. Ähnlich wie der KSC rutschte der Klub in der Folge in ein tiefes – finanzielles – Loch. So wie die Kicker schaffte eine ambitionierte Funktionärstruppe den Turnaround.

Die Damen und Herren spielen noch in der Landesliga A, beim Nachwuchs beginnen die ersten Rohdiamanten zu glänzen. Präsidenten-Spross Ferdi Grasl musste sich bei der European Junior Trophy auf dem KTK-Areal in einer hochklassigen Partie Turniersieger Tomáš Wirgler geschlagen geben. Krems-Bezug hat auch die 13-jährige U16-Siegerin Lea Haider-Maurer, deren Vater Andreas einst in Krems erfolgreich das Racket schwang.

Der KTK hat sich zuletzt als Ausrichter von internationalen Nachwuchsturnieren einen Namen gemacht. Die Teilnahme sollte für die KTK-Talente ein zusätzlicher Motivationsschub für bei der Rückkehr des Klubs in den rot-weiß-roten Tennisfokus sein.