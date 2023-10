Die „Bad Golfer Association“ (BGA) kürte dieser Tage im Golfclub Lengenfeld ihren „Prolo of the Year“. Wie bitte?

Nein, die Redaktion ist keinem schlechten Scherz aufgesessen. Es existiert tatsächlich ein Verein, der sich selbst als Zusammenschluss schlechter Golfer bezeichnet und einen Preis für schlechtes Benehmen vergibt. Was hinter der Formation mit dem erfrischend selbstzynischen Auftreten steckt, die der Mär des abgehobenen Elitensports Golf diametral entgegensteht, ist ein karitativer Gedanke. Über eine Charity-Turnierserie, die Jahr für Jahr in Lengenfeld endet, werden Gelder von Sponsoren und Spielern gesammelt. Letztere müssen zahlen, wenn sie auf dem vermeintlich so vornehmen Grün schimpfen. Wer das beherrscht wie ein Rohrspatz, der darf sich am Ende des Jahres mit dem Titel „Prolo of the Year“ schmücken. Alleine heuer kam so ein fünfstelliger Betrag zustande, der benachteiligten Personen zugutekommt.

Locker, volksnahe und finanzstark – auch so geht Golf.