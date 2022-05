Bald nur mehr: „Willkommen!“

Die Corona-Pandemie ist – zumindest vorerst – vorbei, der Tourismus nimmt wieder Fahrt auf – im wahrsten Wortsinn auch auf der Donau, wo seit einigen Wochen wieder die großen Kreuzfahrtschiffe in Stein vor Anker liegen.

Die Boote mit Touristen aus Deutschland und den USA beleben den Tourismus in Krems. Die Steiner kriegen fast nur die negativen Auswirkungen ab. Der Lärm der Dieselaggregate, die die ganze Nacht laufen müssen, hat die Anrainer schon immer gestört. Wenngleich Messungen vor einigen Jahren ergeben haben, dass die Luft dort nicht überdurchschnittlich belastet ist: Ganz ohne Dieselabgase kann es nur besser sein!

Wenn es zum Bau der Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser) an den Anlegestellen kommt, brechen saubere Zeiten an. Ab dann heißt es sicher auch in Stein für die Gäste ohne Wenn und Aber: „Herzlich willkommen!“