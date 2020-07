Die erste Testspielwoche ist vorüber. Nach der Erlaubnis zu trainieren und Zweikämpfe zu führen ist es ein weiterer Schritt in Richtung einer Normalisierung. Wenngleich der Weg dorthin noch weit ist. Nicht nur, weil anzunehmen ist, dass die Meisterschaft angesichts steigender Infektionszahlen nicht planmäßig über die Bühne gehen wird. Gesperrte Sitzplätze auf den Tribünen oder Absperrbänder im Kantinenbereich, wie es Lan genlois zuletzt praktizierte, drücken auf die Stimmung.

Auch den Spielern merkt man eine gewisse Unsicherheit an. Freilich nicht auf dem Platz. Zweikämpfe finden in gewohnter Härte statt – Schweißaustausch inklusive. Beim Begrüßen wagen viele Spieler trotzdem nicht den im März abgeschafften Handschlag. Der Faustgruß ist jetzt das Mittel der Wahl. Ob der gesünder ist?

Galgenhumor ist in der Coronakrise das Mittel der Wahl. Denn das Virus macht schon lange keinen Spaß mehr. Der Fußballplatz ist ein Ort des Loslassens von den anderen Verpflichtungen des Lebens. Regeln dämpfen die Freude. Man denke nur an die 100-Zuschauer-Begrenzung. Ihretwegen sind am kommenden Freitag etliche Fußballfans beim Vorbereitungsderby zwischen Haitzendorf und Krems ausgesperrt. Umso mehr heißt es jetzt für die gesamte Community: Regeln einhalten und durchhalten!