Iris Solf-Thron, die Vertreterin der Allgemeinmediziner in Stadt und Bezirk Krems, hat eine klare Position: Sie appelliert an alle – vor allem Eltern in Verantwortung für ihre Kinder –, alle Impf-Möglichkeiten zu nützen. Für eine Impfpflicht konnte und kann sie sich nicht erwärmen.

Und doch hängt ihr dringender Appell zum Schließen der „Impflücke“ direkt damit zusammen. Denn wann immer jemand „das böse I-Wort“ in den Mund nimmt, zucken viele zusammen. Das ist ungerecht. Durch Jahre hindurch waren Immunisierungen für Kinder, aber auch für ältere Menschen (Grippe), durchaus mehrheitsfähig. Krankheiten wie die Pocken gelten dank früherer Impf-Kampagnen sogar als ausgerottet.

Die in der Corona-Zeit polarisierende Debatte über das Thema sollte wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen. Den (Haus-)Ärzten kommt hier eine große Verantwortung zu. Den ersten Schritt (zu ihnen hin) müssen aber die Patienten tun.