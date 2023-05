Der Feind im eigenen Bett?

Nun ist also der Spitzer Bürgermeister Andreas Nunzer ins Visier des Plagiatsjägers Stefan Weber geraten. Er teilt das Schicksal mit anderen Politikern, allerdings in einer höheren Etage.

Ganz klar: Den Vorwürfen muss nachgegangen werden. Allerdings stellt sich (auch hier) die Frage, wer den Tipp zur Nachforschung gegeben hat. Was macht jetzt plötzlich einen 17 Jahre zurückliegenden Mastertitel beim Bürgermeister interessant? In Spitz gibt es sicher einige, die sich angesichts der Nachforschungen ins Fäustchen lachen – und das nicht nur in der Opposition, sondern auch in Nunzers bei Weitem nicht homogener Mehrheitspartei, der Spitzer ÖVP.

Sollte der Autor wirklich abgeschrieben und dies unzulänglich gekennzeichnet haben, wäre dies peinlich. Doch ob so oder so: Politisch richtig ausschlachten wird sich die Sache auch für Nunzers Kritiker aus den eigenen Reihen nicht lassen.