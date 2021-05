Harald Brückl, Sportlicher Leiter der GKL Waldviertel, fasste diese Woche die Aktivitäten in den letzten sechs Monaten unter Coronabedingungen für die NÖN zusammen. Was sich die Klubführung alles einfallen hat lassen, um vor allem die Nachwuchskader weiter eng an den Klub zu binden, war beeindruckend. Für die GKL-Ladys öffnete sich aufgrund der ÖHB-Reform nun sogar die Tür zur Bundesliga, der zweithöchsten ÖHB-Spielklasse.

Schon in den 70er-Jahren gab es in Krems eine starke Damen-Truppe, die 1975 sogar in die Staatsliga aufstieg. Älteren Lesern werden Teamtorfrau Margit Kaiser, Helga Täuber oder Sigi Blechinger, Schwester von Harry Vaishor, sicherlich noch ein Begriff sein.

Zur Jahrtausendwende, einer Zeit wirtschaftlicher Nöte beim UHK, glitt der Frauenhandball langsam in einen Dämmerschlaf, bevor er mit der Gründung der GKL dank eines höchst engagierten Funktionärs- und Trainerteams ein Comeback auf der Handball-Bühne feierte. Derzeit sind in Langenlois acht Mädchenmannschaften am Werk.

Mit diesem starken Unterbau sollte die Fortsetzung des GKL-Erfolgsruns gesichert sein.