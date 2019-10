Was wäre eine Gesellschaft, in der Höflichkeit wichtiger ist, als auf Missstände hinzuweisen? Wäre Höflichkeit wirklich die wichtigste Eigenschaft des Menschen, wie viele autoritäre Regime würden dann noch immer existieren? Wo stünde die Menschheit heute, wenn es niemanden gäbe, der es versteht, sich losgelöst von bi- und multilateralen Spielregeln mancher durchzusetzen?

Gerade die Politik ist ein Pflaster, in der der Höflichkeitskultur nicht die allergrößte Bedeutung zukommt. Das ist auch gut so. Jasager bedarf es auf der Bühne der großen Entscheidungen nicht. Ein Politiker muss zuweilen schon ein dickes Fell haben. Die Kremser Vizebürgermeisterin Eva Hollerer hat das nicht. Anders ist ihre oberlehrerhafte Äußerung, der Bürger müsse lernen, konstruktiver in Beteiligungsveranstaltungen zu gehen, nicht zu deuten. Der Bürger ist gerade auf lokaler Ebene das notwendige Korrektiv der Politik. Und ja, in der Ausübung dieser Rolle darf er auch laut werden.