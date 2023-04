Die Angst als Polit-Waffe

Wäre es nicht so traurig, würde der Stoff für eine Komödie taugen: Rund um ein zukunftsweisendes Projekt mit betreutem Wohnen, Seminarhaus und Gastronomie, das der Verein „1.000 Hände“ in Wolfshoferamt, Gemeinde St. Leonhard, verwirklichen will, regt sich Widerstand.

Kein Wunder, wird dieser doch (partei-)politisch befeuert. Die lokale FPÖ nimmt den aus der Luft gegriffenen Verdacht, hier würden Ex-Häftlinge angesiedelt, zum Anlass, dagegen zu polemisieren. Die Angst wirkt. Am Stammtisch war gar schon von potenziellen Vergewaltigungen die Rede.

Die Chance, sich direkt an der Quelle zu informieren, haben laut den Betreibern gerade einmal vier (!) Bewohner in Anspruch genommen.

Jetzt könnte auch die ÖVP-Mehrheit in der Gemeinde kalte Füße bekommen. Lassen bürokratische Hemmnisse das Projekt bereits sterben, bevor es geboren ist? Die FPÖ hätte Grund zum Feiern …