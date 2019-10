Rohrendorfs Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren ist bemerkenswert. 2009 noch in der 1. Klasse Nordwest/Mitte, schaffte es der vormalige Dorfverein nicht nur bis in die 1. Landesliga, sondern schuf auch eine Infrastruktur, die noch Generationen von Fußballern die Ausübung ihres Sports in Moderne ermöglichen wird.

Der „fetten Jahre“ eingedenk war der Abstieg aus Niederösterreichs höchster Spielklasse in diesem Jahr kein Beinbruch für den Verein. Nach einem miserablen knappen ersten Saisondrittel ist jetzt aber der Zeitpunkt gekommen, die früheren Erfolge zu archivieren und nach vorne zu blicken. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde in Rohrendorf. Klar, von einem möglichen Abstieg in die Gebietsliga darf noch keine Rede sein. Und dennoch befindet sich die junge Mannschaft in einer extrem kritischen Phase. Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer ist das Selbstvertrauen angeknackst. Das Programm bis zur Winterpause ist schwierig.

Was es jetzt braucht, ist positive Mentalität. Die hat Rohrendorf in der aktuellen Saison nicht immer an den Tag gelegt. Guten Spielen wie gegen Eggenburg folgten Auftritte geprägt von Lethargie und Zweikampfscheu. Nur Talent reicht nicht. Kampfbereitschaft in Konstanz muss Rohrendorfs nächste Wochen prägen.