„Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist.“ Die unsägliche Prophezeiung von Sebastian Kurz hat sich zum Glück als falsch herausgestellt. Wandelt man diesen erinnerungsschweren Satz aber folgendermaßen ab, gewinnt er an Wahrhaftigkeit: „Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der wegen Corona schon einmal gestritten hat.“

Seien Sie ehrlich: Wie viele gesellige Runden hatten Sie (seitdem es wieder erlaubt ist), ohne dass das C-Wort zur Sprache kam? Das Virus ist omnipräsent – und emotionalisiert. Der gemütliche Abend mit Freunden wird schnell zum Fiasko, wenn Impfmissionare mit von der Partie sind – völlig unerheblich ob aus dem Lager der Befürworter oder der Gegner.

Folgende Fragen müssen wir uns stellen: Wohin steuert eine Gesellschaft, in der eine persönliche Haltung nicht akzeptiert wird? Und ist es Corona wert, mit Menschen zu streiten, die wir gern haben? Überzeugungen sind wichtig im Leben. Bekehrungsversuche nicht.