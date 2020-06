Ab wann ist man alt genug, um ein guter Fußballtrainer zu sein? Wirft man einen Blick auf Europas Top-Ligen, lässt sich die Vermutung anstellen, dass es nicht schlecht wäre, zumindest 40 Jahre zu sein. Lediglich vier Trainer in Spanien, Italien, England und Deutschland haben dieses Alter noch nicht erreicht.

Im Amateurfußball sieht die Sache anders aus. Die Vereine schenken zunehmend verdienten Spielern das Vertrauen. Und doch ist Rohrendorfs Stefan Kerzig mit seinen 27 Jahren das Einhorn am juvenilen Trainermarkt. Ohne als Aktiver großartig in Erscheinung getreten zu sein, darf er einen Verein in der 2. Landesliga West, wo der Altersdurchschnitt an der Seitenlinie bei 44,5 Jahren liegt, trainieren.

Das ruft von Neid getriebene Kommentare älterer Branchenkollegen hervor. Laptoptrainer, das ist der Begriff, der immer wieder aufpoppt. Dabei ist dessen negative Konnotation völlig unverständlich. Kerzig fragt berechtigterweise, was schlecht daran ist, digitale Analysetools zu nutzen und Trainingsinhalte für die Spieler anschaulich aufzubereiten. Nun muss ein guter Trainer nicht zwingend einen Laptop als treuen Begleiter haben. Die Komplexität des Fußballs lässt sich auch noch analog darstellen. Wer aber den Begriff Laptoptrainer abschätzig verwendet, der geht schlichtweg nicht mit der Zeit.