Wenn die NÖN auf den Seiten 74/75 Josef Poscharnig als den Doyen des Kremser Sports bezeichnet, dann ist das tatsächlich keine Übertreibung. Ob als Lehrmeister vieler Fechter-Generationen, Vertrauensperson bei den ersten Schwimmversuchen, perfekt organisierter Delegationsleiter bei Städteolympiaden oder engagierter Sportamtsleiter – das über 65-jährige Wirken des Allrounders hatte immer Hand und Fuß.

Was Poscharnig neben all den sportlichen Verdiensten auszeichnet, ist sein Stil. Hart, aber fair, wäre hier zu kurz gegriffen. Poscharnig ist ein Gentleman alter Schule, der auf allen Lebensebenen Ehrgeiz und Respekt einfordert. Wohl kaum jemand schafft es dabei aber, all seinen Weggefährten ein solches Ausmaß an Höflichkeit, Einfühlsamkeit und Wertschätzung entgegenzubringen.

Das ist ein Grund dafür, dass die Stimme Poscharnigs noch immer Gewicht hat. In Erinnerung geblieben ist sein Auftritt bei der Kremser Zukunftskonferenz 2019, als er mit all seiner rhetorischen Klasse die Politik zur Umsetzung des Jahrhundertprojekts Sportmeile aufforderte. Kein Redner bekam an diesem Abend mehr Applaus.