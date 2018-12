Egal, mit wie viel Leidenschaft man bei der Sache ist: Die Adventzeit kommt Fußball-Vereinsverantwortlichen nach vielen harten Meisterschaftswochen jedes Jahr einer kleinen Erlösung gleich.

Doch nicht für alle Sportlichen Leiter bedeutet die vorweihnachtliche Zeit auch eine Verschnaufpause. Die besten Beispiele sind Stefan Görlich in Weißenkirchen und Werner Nürnberger in Langenlois. Beide stecken mitten in der Kaderplanung fürs Frühjahr – und die ist nach der verkorksten Hinrunde äußerst umfangreich.

Es ist spürbar, dass beide ihre Aufgabe ernstnehmen. Schließlich gingen die Entscheidungen, die in der letzten Übertrittszeit getroffen wurden, gewaltig nach hinten los. Langenlois, im Sommer noch mit Thomas Knapp als Sportlichem Leiter, vertraute nach dem Aufstieg auf die Meistermannschaft und stand nach vielen Verletzungen rasch mit einer Rumpftruppe da. Weißenkirchen trennte sich von langjährigen Leistungsträgern, konnte diese aber im Offensivbereich nicht adäquat ersetzen.

Die logische Folge: akute Abstiegsgefahr und ein stressiger Advent. Zweiteren nimmt man nun gezwungenermaßen in Kauf. Schließlich wollen die Schlusslichter in der 2. Landesliga West ihre Transferpolitik kein zweites Mal bereuen.