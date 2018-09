Der Roman „Der Wein des Vergessens“ über die Gründungsgeschichte der Winzergenossenschaft Krems schlägt noch immer unglaublich hohe Wellen.

Der öffentliche Druck, der nach der Publikation des Buchs entstand, zwang sogar Franz Ehrenleitner in die Knie. Der Geschäftsführer der Winzer Krems engagierte eine Historikerin zur Aufarbeitung der Vergangenheit – für die Öffentlichkeitswirkung des Unternehmens der richtige Schritt. Glaubwürdig eine späte Einsicht zu vermitteln, ist damit aber nicht gelungen.

Bei all der Brisanz, die das Thema birgt, erwarteten nicht nur die Besucher der Buchpräsentation eine passende Stellungnahme der Stadtspitze. Die gab es aber nicht. Vizebürgermeisterin Eva Hollerer versteckte sich hinter dem Stehsatz, sie wolle keine populistischen Worte in die eine oder andere Richtung wählen. Liebe Frau Vizebürgermeisterin! In dieser Sache gibt es keinen Populismus und auch nur eine zu vertretende Position. Es wäre sicher kein weltbewegender Satz geworden, aber alle hätten sich damit zufriedengegeben. So aber war es ein Tritt ins Fettnäpfchen.