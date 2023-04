Eine Frage des Stils

Per Livestream werden die Kremser Gemeinderatssitzungen in die Wohnzimmer politikinteressierter Bürgerinnen und Bürger übertragen. Was die in letzter Zeit zu sehen bekommen haben, ist nicht immer schön.

Der Stil im „Hohen Haus“ der Statutarstadt lässt immer öfter zu wünschen übrig. Da bezeichnet ein Jungspund aus den Reihen der ÖVP einen Stadtrat als „mundtot“ und eine SPÖ-Mandatarin einen schwarzen Gemeinderat als „goschert“. Da gibt es bisweilen höhnisches Gelächter aus den Reihen der FPÖ für die KLS-Mandatare, und immer wieder Zwischenrufe aus so gut wie allen Fraktionen.

Gegen harte Debatten ist nichts einzuwenden. Doch wenn es persönlich wird, sollte sich mancher Volksvertreter an der Nase nehmen. Sonst muss der den Vorsitz führende Stadtchef nach dem Vorbild von Parlaments- und Landtagspräsident schon demnächst Ordnungsrufe austeilen.