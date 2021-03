Die Mitglieder des Kremser Sportclubs wählen am 16. April einen neuen Vorstand. Fix ist: Der bisherige Obmann Dietmar Pirker wird sich der Wahl nicht stellen. Was Kandidaten für die Nachfolge betrifft, hüllt sich der KSC in Schweigen. Grund genug, um ein Anforderungsprofil zu erstellen.

Mit Georg Stierschneider, Werner Nürnberger und Raimund Mader hat der KSC drei Fachleute für den sportlichen Bereich in seinen Reihen. Der neue Obmann muss also nicht unbedingt großes fußballerisches Know-how mitbringen. Natürlich darf sich Mister X dem Geschehen auf dem Platz nicht entziehen. Präsenz ist beim KSC das Um und Auf.

Die wohl wichtigste Voraussetzung für den neuen Mann an der Spitze des Traditionsvereins ist aber eine andere: Er muss Stierschneider entlasten können. Der „Mister KSC“ liefert im Hintergrund seit Jahren eine One-Man-Show ab. Gelingt hier eine Symbiose, sind die Weichen für eine Zukunft gestellt, in der das Ziel nur sein kann, die potente Kremser Wirtschaft verstärkt ins Boot zu holen, sich mehr Gehör bei der Stadtpolitik zu verschaffen und den „Mikrokosmos KSC“ mit einem professionellen Außenauftritt aufzubrechen.