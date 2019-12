Nach drei Jahren „Stillstand“ (die Gebühren waren seit 2017 eingefroren) sorgte die Erhöhung für Wasser und Kanal 2020 bis 2022 im Kremser Gemeinderat für Zündstoff.

Dass sich KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer gefallen lassen musste, plötzlich seine Meinung geändert zu haben, war klar. Er hatte bei der Abstimmung einen Sprung über einen sehr langen Schatten zu meistern.

Dass ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer die Erhöhungen geißelte, sie lieber Jahr für Jahr beschließen wollte und sogar von einem Schleuderkurs des Budgets sprach, verwunderte doch etwas. Genüsslich ließ es sich Mahrer nicht nehmen, an jährliche (!) Gebührenerhöhungen von bis zu zehn Prozent in Zeiten der ÖVP-Herrschaft zu erinnern. Dass er am Tag danach das Verhalten der Schwarzen als „rumpelstilzchenhafte“ Frustreaktion über die verlorene Wahl geißelte, mag die ÖVP geärgert haben.

Als Zuhörer der Sitzung kam man sich aber wirklich wie in Wahlkampfzeiten vor …