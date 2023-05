Gefahr früh erkennen

Man muss ja angesichts einer Airsoft-Waffe in der Hand eines Schülers nicht gleich das Gespenst des Schulmassakers Anfang Mai in Belgrad an die Wand malen. Eine Warnung sollte sie für Eltern und Pädagogen aber doch allemal sein.

Zwei Dinge waren im Zusammenhang mit der Bedrohung von Mitschülern der MS Krems mit einer Waffe zu erwarten:

Erstens, dass die meisten, die vom Vorfall hören, zuerst fragen, ob es sich um einen Afghanen, Türken oder Rumänen handelt. Falsch! Der junge Mann ist waschechter Österreicher.

Zweitens: Weil sich der Fall nicht direkt in der Schule abgespielt hat, zieht man sich dort aus der Affäre – vielleicht auf die feine Art, nicht aber auf die kluge. Abgesehen vom Umstand, dass der junge Mann die Waffe sicher nicht erst zwischen Schule und Parkdeck an sich genommen hat: Er geht nach wie vor täglich (bewaffnet?) in die Klasse ... Besorgte Eltern sind sauer.

Hoffentlich redet dem jungen Waffenliebhaber wenigstens zu Hause jemand ordentlich ins Gewissen!