„Gogo“ und ein „guada Lotsch“

Hut ab vor der Uneitelkeit des Björn Wagner! Der Trainer des Kremser Sportclubs weiß, dass er für die kommende Saison nicht mehr die erste Wahl für den Chefcoachposten ist, dennoch zieht er nicht sofort die Reißleine. Viele seiner Kollegen hätten vermutlich keinen Fuß mehr ins Sepp-Doll-Stadion gesetzt.

Aber Wagner ist ein „guada Lotsch“, das weiß auch die sportliche Führungsriege des KSC, die sich nachvollziehbarerweise um Ex-Rapid-Trainer Goran „Gogo“ Djuricin bemüht. Ein Mann mit seiner Kompetenz und Professionalität kann dem KSC nur helfen.

Und doch ist es ein riskantes Spiel in einer hochsensiblen Saisonphase. Krems wird sich, in welcher Form auch immer, um den Aufstieg in die Regionalliga duellieren dürfen. In der Relegation warten die sportlich wichtigsten Spiele seit über einem Jahrzehnt. Ein unzufriedener Trainer ist da kontraproduktiv. Umsichtig kommunizieren ist ab sofort wichtiger denn je.