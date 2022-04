Haitzendorfer Meisterholz

Was für ein Fußballfest in Haitzendorf. Während auf allen anderen Sportplätzen im Bezirk Osterruhe herrschte, ging im Kamptal am Sonntagnachmittag die Post ab. 800 Zuschauer kamen, um das Spitzenspiel der 2. Landesliga West zu verfolgen. Sie wurden nicht enttäuscht. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der bis zum 2:0 auch in eine andere Richtung gehen hätte können.

In der Nachbetrachtung das Urteil zu fällen, die qualitativ bessere Mannschaft habe sich durchgesetzt, wäre nicht fair. Gleich auf mehreren Ebenen tummelte sich das Beste, was die Liga zu bieten hat. Der Schlüssel zum Erfolg war der unbändige Siegeswille. Wie sich das bemerkbar macht? Haitzendorf geht Meter, die jedem Gegner wehtun. Und das auch ohne Christian Schaller und Mario Rekirsch. Wer zwei Schlüsselspieler so ersetzen kann, der verfügt über ein unerschütterliches Kollektiv. Aus diesem Holz sind Meister geschnitzt.