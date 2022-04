Jugend rockt den KSC

Der Kremser Sportclub hat auch ohne Meistertitel gute Chancen auf ein Regionalligaticket. Das ist ohne Zweifel die Nachricht der Woche aus dem schwarz-weißen Universum. Was bei aller Hoffnung und dem Frust über Scheiblingkirchens Unantastbarkeit beinahe untergeht, ist, wie erfolgreich und in welcher Konstellation der KSC zuletzt Fußball gespielt hat.

Die Truppe von Björn Wagner hat nach dem herbstlichen 1:2-Nackenschlag beim Ligakrösus jedes Pflichtspiel gewonnen – in Erinnerung gerufen sei an dieser Stelle noch einmal, dass Corona und der Verletzungsteufel in der Vorbereitung in ungeahnter Heftigkeit zuschlugen.

Noch bemerkenswerter: Gegen Ortmann stand der jüngste KSC seit Jahren auf dem Feld. Fünf Spieler waren nicht älter als 20 Jahre, zwei aus diesem Kreis erzielten alle drei Treffer.

Hut ab davor, wie weit die junge Garde bereits ist und mit wie viel Gespür der KSC seinen Kader plant.