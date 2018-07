Die Chance lebt. Gföhl könnte eine Kassen-Facharztstelle für HNO (Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen) bekommen. Es wäre ohnehin erst die zweite im gesamten Bezirk Krems.

Die NÖ Gebietskrankenkasse (und damit in aller Regel in ihrem Gefolge auch sämtliche anderen Kassen) würde den Mediziner sofort unter Vertrag nehmen. Die Nachteile des Standorts in der Provinz würden wohl vom erweiterten Einzugsgebiet Richtung Norden (Zwettl) egalisiert. Und allein der Umstand, dass es einen Arzt gibt, der sich in Gföhl niederlassen würde, ist in Zeiten des chronischen Ärztemangels schon ein Hit.

Das „Njet“ kommt von der Ärztekammer, die damit argumentiert, dass ein Facharzt in Gföhl wirtschaftlich nicht überleben könne. Dass die Interessensvertretung in diesem Fall sogar einem eigenen Mitglied in die Parade fährt, ist erstaunlich. Den Patienten als potenziellen „Kunden“ fehlt sowieso das Verständnis für eine solche Standespolitik. Sie ist nämlich in diesem Fall geradewegs gegen sie gerichtet.