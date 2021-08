Sechs Euro kostet der Eintritt in das Kuenringerbad Dürnstein. Ebenfalls sechs Euro muss man seit Kurzem für das Abstellen seines Vehikels auf dem Parkplatz daneben zahlen.

Die Stadtgemeinde Dürnstein stand wegen der Einhebung saftiger Parkgebühren schon mehrmals im Fadenkreuz. Argument: Wegen der vielen Tagesgäste und der Platznot könne man nur so die Blechlawine im Zaum halten und ordnen.

Dass man jetzt den Badegästen, darunter vor allem den vielen Besuchern von auswärts, die das Freibad frequentieren (und dabei auf das Auto angewiesen sind), das Messer ansetzt, schlägt für viele dem Fass den Boden aus.

Gebührenerhöhung Badbesuch in Dürnstein kostet mehr

Parken kostet. Das sind gerade Städter gewohnt. Dass man aber in Dürnstein als ohnehin für Eintritt und Konsumation zur Kasse gebetener Gast jetzt sogar tiefer in die Tasche greifen muss als in der Bezirkshauptstadt Krems (Tagesticket: 4 Euro!) ist unbegreiflich. Da fehlt einfach das politische Fingerspitzengefühl.