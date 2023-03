König des Spektakels

Der SV Haitzendorf, das ist in dieser Saison so etwas wie die Wundertüte in der 1. Landesliga. 62 Tore fielen bis dato in Spielen mit Kamptaler Beteiligung, das ist der Höchstwert in Niederösterreichs Oberhaus. Geht es um das Spektakel, kann keine andere Mannschaft Haitzendorf das Wasser reichen.

Einer, der den Unterhaltungswert momentan mehr als alle anderen in der Truppe von Martin Parb und Christian Wallner auf die Spitze treibt, ist Stefan Nestler. Der 27-Jährige ist in der Form seines Lebens, führt als Mittelfeldspieler (!) aktuell die Torschützenliste in der Landesliga an und vernachlässigt dabei auch nicht seine ureigenste Aufgabe als „Zehner“, nämlich Tore aufzulegen.

Ein Haitzendorf ohne den brillanten Techniker ist völlig unvorstellbar. Vor Nestlers konstant herausragenden Leistungen kann man nur den Hut ziehen. Gut möglich, dass da früher oder später sein Jugendverein anklopft. Kicken lernte Nestler beim Kremser Sportclub.