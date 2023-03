Mehr Jobs, mehr Geld

Die vorbildliche Initiative „Dein Traumjob liegt so nah“, die das AMS Krems gemeinsam mit heimischen Unternehmen gestartet hat, um Arbeitskräfte in der Stadt zu halten, will den zahlreichen Pendlern „Freizeit statt Fahrzeit“ schmackhaft machen.

Das Stadtmarketing Krems führt als eines der zentralen Ziele an, Gründern den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Am selben Strang zieht auch die Wirtschaftskammer mit ihrem Gründerservice.

Allen Bemühungen gemeinsam ist – entsprechender Erfolg vorausgesetzt – das Ergebnis: die Stärkung der Stadt und des Wirtschaftsraumes Krems.

Die Kommunalsteuerquelle, die dank der sehr erfolgreichen Performance vieler heimischer Paradebetriebe bereits jetzt Jahr für Jahr eine erfreulich hohe Summe in die Stadtkasse spült, könnte bald noch heftiger sprudeln – und damit hoffentlich in vielfältiger Art allen Kremsern zugutekommen.