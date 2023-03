Mehrwert ist garantiert

Der Kleine im Konzert der Großen: So könnte man das anstehende Viertelfinale im ÖFB Frauen Cup auch zusammenfassen. Der SV Paudorf ist der letzte verbliebene Verein im Bewerb, der nicht in der Bundesliga kickt. Für die seit 2012 existierende Damenfußballabteilung am Göttweiger Berg ist es schon jetzt der größte Erfolg in der noch jungen Historie. Die Partie am Samstag gegen Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz ist die Draufgabe, deren Mehrwert ergebnisunabhängig gewährleistet ist.

Der Frauenfußball in der Region Krems steckt noch immer in den Kinderschuhen. Paudorfs Spiel des Jahres mit einem zu erwartenden Publikumsinteresse, von dem viele Herrenteams nur träumen können, ist nicht nur beste Werbung für die engagierte Truppe von Werner Penz (die übrigens keinen Cent verdient). Es soll auch Anlass sein, einem lange Zeit belächelten Nischendasein durch fortwährenden Respekt und Wertschätzung jetzt ein Ende zu setzen.