Wenn aus der Corona-Pandemie Gewinner hervorgehen, dann ist Padel-Tennis sicher einer davon. Der Trendsportart hätte wohl nichts Besseres passieren können als die Unterbrechung der Fußballmeisterschaft im Herbst. Die Kicker aus der Region entdeckten den Court am St. Pöltner Stadtrand für sich und machten die intensiven Filzkugelduelle, die sich am besten als Mischung aus Tennis und Squash beschreiben lassen, salonfähig. Mittlerweile sind Vereinsspieler aller Klassen auf dem blauen Untergrund unterwegs.

Der SC Mautern liegt mit seinem Wunsch nach einer eigenen Anlage also voll im Zeitgeist. Der Stadtgemeinde, die mit zwei kürzlich vorgestellten privaten Hotelprojekten ohnehin auf der Erfolgswelle schwimmt, ist zu wünschen, dass sie mutig bleibt und im zuständigen Ausschuss am

4. Mai die Weichen für das Projekt stellt. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein. Schließlich hat mit Hans Holzer, der jedes Jahr die Wachauer Radtage in Mautern starten lässt, auch ein möglicher Investor und großer Freund der Römerstadt Interesse an dem Vorhaben.