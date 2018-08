Der Start der Drohnen-Abwehr in der Strafvollzugsanstalt Stein ist ein Beispiel dafür, wie schlecht die Informationspolitik des Justizministeriums funktioniert. Oder besser: dass sie nicht funktioniert.

Die Nachricht über Schutzmaßnahmen ist positiv. Diese bringen mehr Sicherheit für die Justizwachebeamten und damit auch für die Bevölkerung. Die Errungenschaft könnte man publizistisch gut „verkaufen“. Sie ist, um eine Anleihe aus dem Fußball zu nehmen, ein aufgelegter Ball am Elfmeterpunkt.

Was aber passiert? Es gibt keine Auskunft für Medien. Zum Maulkorb für die niedrigen Ebenen (inklusive StVA-Leitung) kommt eine Infosperre seitens des Ministeriums. Journalisten, die nicht nur Gerüchten Glauben schenken wollen, scheitern an unüberwindbaren Hürden. Informationen werden mindestens so gut eingesperrt wie die ganz schweren Jungs.

Das Lamento, es gebe „immer nur negative Berichte“ über die Haftanstalt, ist programmiert. Der verdorbene Brei ist hier aber hausgemacht.