„Mein Name ist Alfred Pech und ich bringe das Glück nach Krems.“ Der Stehsatz des Marketing-Profis ist schon einprägsam. Und macht Eindruck. Nach nicht einmal acht Monaten als Geschäftsführer des Stadtmarketings ist der Ofen für die schillernde Figur Alfred Pech aus.

Weder hat der 61-Jährige das Glück nach Krems gebracht, noch brachte Krems ihm Glück. Kritiker – und die gab es in den vergangenen Wochen vermehrt – würden sogar das Gegenteil behaupten. Pech brachte Krems Pech, weil in seine Zeit das Ende von Müller in der Innenstadt fiel. Auch wenn er das gar nicht verhindern hätte können.

Mädchen für alles spielen in der Kremser Innenstadt ist ein Knochenjob. Ein Grund-Misstrauen der Geschäftsleute gepaart mit einer „Der Pech wird‘s schon richten“-Einstellung einiger Traummännlein in wichtigen Positionen machten ihm das Leben schwer. Mit Pechs Abschied verlor das Stadtmarketing nicht nur seinen Geschäftsführer, sondern auch vieles von seiner Akzeptanz in der Bevölkerung.