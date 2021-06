137 Jahre: So lange schon gibt es den Gasthof Klinglhuber, wie auf der Website des Familienunternehmens nachzulesen ist. Jetzt ist zumindest vorläufig Sperrstunde. Das Traditionswirtshaus mit einer der schönsten Terrassen von Krems muss wegen Personalmangels schließen. Da blutet das Herz.

Die Gastronomie ist seit jeher ein Knochenjob.

Wer kein gewisses Maß an Aufopferungsbereitschaft mitbringt, ist fehl am Platz. Auf der anderen Seite gibt es wohl keine Branche, an der man so nahe am Menschen ist. Soziale Kontakte en masse und Geselligkeit, wer das mag, kann in der Gastronomie glücklich werden.

All das gab es während der Lockdown-Monate nicht. In Kombination mit der unsicheren finanziellen Aussicht haben viele Menschen die Branche gewechselt. So voll die Schanigärten derzeit sind, so akut ist die Personalknappheit. Sollten hier nicht schleunigst Lösungsansätze gefunden werden, bleibt die Schließung des Gasthofs Klinglhuber kein Einzelfall.