Reden ist Gold

Eigentlich sollte das Sport-Kompetenz-Zentrum längst existieren. So stellte es sich zumindest Albert Kisling vor. Der ehemalige Sportstadtrat von Krems gab einst die Zielvorgabe aus, noch 2022 den Startschuss für das umfangreichste Nachwuchssportprojekt in der Geschichte der Stadt zu setzen. Es war ein Wunschdenken.

Das Sport-Kompetenz-Zentrum Krems ist ein Musterbeispiel dafür, was schlechte Kommunikation bewirkt. Nämlich Wankelmut und Misstrauen. Das fängt beim Namen an. Er ist künstlich aufgebläht und schürt ein völlig falsches Bild einer infrastrukturell hochwertigen Leistungsschmiede. Dabei ist kein Cent für Investitionen dieser Art vorgesehen.

Dass die Projektunterlagen nicht längst in einer Schublade verstauben, liegt einzig und allein am unbestreitbaren Bedarf vernünftigen Nachwuchsfußballs und der längst überfälligen Etablierung von Frauenfußball in Krems. Solosportiv statt polysportiv. Das ist keine Schande.