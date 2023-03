Rettung mit Gewinnfaktor

Er ist landschaftsprägend, aber seinem ursprünglichen Zweck entsprechend nicht mehr zu verwenden, seit 40 Jahren dem Verfall preisgegeben. Dass dem historischen Kleinod des Getreidespeichers Niedergrünbach jetzt mit einem Ferienwohnungsprojekt frisches Leben eingehaucht und es damit vor dem Verfall gerettet wird, ist erfreulich.

Das Projekt wird, so ist anzunehmen, eine Win-Win-Situation, also auch für den Investor ein gutes Geschäft. Neid ist dennoch absolut fehl am Platz. Denn dass das Vorhaben nachhaltig und umweltschonend umgesetzt werden soll, ist ein weiterer positiver Effekt, den man mit einer anderweitigen Verwendung vielleicht nicht erreicht hätte.

Die Abrissbirne wird also in der Nachbarschaft des Golfplatzes nicht in Aktion treten. Das ist erfreulich. Den Beteiligten ist – auch im Sinne der ganzen Stausee-Region! – viel Glück zu wünschen.