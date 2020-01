Die Polizei heizt einem jungen Burschen mit 70 km/h durch die Kremser Fußgängerzone nach. So geschehen am Neujahrstag. Nun kommt berechtigterweise die Frage nach der Notwendigkeit einer solchen Aktion auf. Darf man die Gesundheit Unbeteiligter aufs Spiel setzen, weil man einen Mopedlenker ohne Kennzeichen der Gerechtigkeit zuführen will?

Was wäre die Alternative gewesen? Die Polizisten lassen den 15-Jährigen entkommen. Der Teenager wäre ohne Strafe davongekommen – und hätte geprahlt. Die Autorität der Polizei wäre damit untergraben. Ist der Respekt gegenüber der Exekutive erst einmal abgelegt, wird es gefährlich.

Die Verfolgungsjagd durch eine glücklicherweise beinahe menschenleere Landstraße führt vor Augen, welch hohes Maß an Sensibilität der Polizistenberuf erfordert. Die Entscheidung, eine filmreife Verfolgung in Kauf zu nehmen, um einen jungen Draufgänger in die Schranken zu weisen, ist grenzwertig. Und dennoch richtig.