Die Aufregung war riesengroß bei den Eltern der Steiner Volksschulkinder, als sie nach dem ersten Schultag gemeinsam mit ihren Sprossen an der bisher üblichen Haltestelle auf den Bus warteten, der aber einfach vorbeirauschte.

Wie sich später herausstellte, war die Haltestelle einfach ohne das Wissen der Betroffenen verlegt worden ( siehe auch unseren Artikel dazu hier und unten). Für die Kinder war die Situation ein Drama, nicht wenige Tränen wurden vergossen, als sie am zweiten Schultag wegen des längeren Weges zu spät in den Unterricht kamen.

Sofort dachten die Eltern die Einsetzung einer Unterschriftenliste als Zeichen ihres Protestes an. Die ist nun nicht mehr notwendig. Seit Montag fahren die Busse wieder die alte Haltestelle an. Die schnelle Lösung zeigt, was mit vereinten Kräften und direkter Kommunikation alles möglich ist. Man muss sich nicht immer auf den Kriegspfad begeben, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Der VOR hat mit seiner umgehenden Handlungsbereitschaft ein Zeichen gegen die Bürokratie gesetzt. So manche andere Institution und Behörde sollte sich daran ein Beispiel nehmen.