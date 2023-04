Segensreiche „Indianer“

Gründungspräsident Hans Mühleder erinnerte sich bei der 50-Jahr-Feier des Kiwanis Clubs Krems-Wachau an den Start 1973 zurück: „Was wollen die da mit ihren Indianern?“, hatten die Leute damals gefragt.

Tatsächlich kommt der Name „Kiwanis“ aus dem Indianischen und bedeutet „Entfaltung“ oder „Ausdruck der eigenen Persönlichkeit“. Gemäß dem Motto „We serve the children of the world!“ verwundert nicht, dass die Kinder im Zentrum stehen.

In den 50 Jahren hat der Club darüber hinaus viel segensreiche Arbeit geleistet. So wie die anderen Serviceclubs – Lions, Rotary, Soroptimistinnen – und nicht zuletzt oft auch gemeinsam wird Leid gelindert und die Welt ein Stück besser gemacht.

Wer heute das Wort „Kiwanis“ hört, denkt nicht mehr an das (mittlerweile ebenfalls nicht mehr korrekte) Wort Indianer, sondern an Hilfe und Menschlichkeit. Möge das noch viele Jahrzehnte so bleiben!