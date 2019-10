Mit 1. November gilt in der Gastronomie das totale Rauchverbot. Eine Ausnahmeregelung für Shisha-Lokale oder die Nachtgastronomie scheint unwahrscheinlich. Bald-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist in diesem Punkt nicht diskussionsbereit.

Aus gutem Grund. Das, was in vielen anderen Ländern Europas bereits gut funktioniert, wird auch in Österreich funktionieren. Das Ende des gutbürgerlichen Wirtshauses, das einzelne Gastronomen prophezeien, wird nicht kommen. Der Gast wird sich anpassen, so wie sich der Mensch immer an Veränderungen in seiner Umwelt anpasst.

Die hohe Sensibilität der Wirte in dem Thema ist trotzdem zu verstehen. Die Branche kämpft seit Jahren auf mehreren Schauplätzen. Behördliche Auflagen und der Personalmangel befeuerten ein subjektives „Alle-sind-gegen-uns“-Gefühl. Das wird jetzt unnötigerweise verstärkt. Hätte die Politik die Wirte nicht erst zehntausende Euros in eigene Raucherräume investieren lassen, wäre der Unmut heute geringer.