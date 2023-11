Sport-Multi als Vorbild

Seit mehr über 40 Jahren begleite ich journalistisch den Weg von Hannes Futterknecht. Erst kürzlich verriet er mir, dass sein Spitzname nicht allein von seinem Familiennamen abgeleitet ist, sondern auf seine Begeisterung als Schüler in den 60er-Jahren für die Cowboyhefte des Helden „Fuzzy“ zurückzuführen ist. In dieser Westernserie gilt „Fuzzy“ als unangepasster Held, der für das Gute kämpft. Auch Futterknecht nahm sich nie ein Blatt vor den Mund, um seine Meinung zu vertreten.

So beschritt er als „Multitasking-Sportler“, der in seinen jungen Jahren auch erfolgreich als Angreifer des KEV stets für Tore auf dem Eis gut war, seinen sagenhaften Erfolgsweg im Tennis, wo am Ende Sieg und Niederlage zumeist allein in seiner Hand lagen.

Dem 79-jährigen sieht man sein Alter nicht an. Er ist nach wie vor fit wie ein Turnschuh. So könnte sein sportlicher Lebensweg nicht nur für die nachfolgende Generation, sondern auch für viele ältere „Couchpotatoes“ Motivation sein, mehr Sport in ihren Lebensalltag einzubauen.