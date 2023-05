Man kann mit Prognosen danebenliegen, so wie auch der Verfasser dieser Zeilen, als man den Kremser Handballern nach den Abgängen von Jakob Jochmann und Fabian Posch eine Saison des Umbruchs vorausgesagt hatte. Die Mannschaft belehrte danach die „Experten“ bereits im Grunddurchgang eines Besseren. Aus dem Umbruch wurde ein erfolgreicher Umbau, der den UHK jetzt sogar wieder nach dem Meisterpokal schielen lässt. Die Basis zum vorjährigen Titel hatten die Wachauer mit Herzblut, Teamgeist und Professionalität gelegt und – frei nach der rot-gelben Klubphilosophie – so richtig das „Feuer am Strom“ entfacht.

Jetzt leuchtet es heller denn je. Das befürchtete Strohfeuer blieb aus. Dass es weiter am Donauufer hell lodert, kann die Mannschaft im Viertelfinale gegen Bruck/ Trofaiach zeigen, wenn sie sich unter ihrem „Leitwolf“ Ibish Thaqi erneut erfolgreich auf „Fuchsjagd“ begibt.