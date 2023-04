Unnötiges Theater

Ertrinkende klammern sich an jeden Strohhalm. Das ist klar. Für viele in der SPÖ ist das derzeit Hans Peter Doskozil. Bei seinem Gastspiel im Zuge der Freundschaft-Tour durch Österreich im Volkshaus Lerchenfeld wurde das deutlich.

Da brachen am Sonntagabend alle Dämme. Hatten sich führende Funktionäre – so wie Bezirksvorsitzender Christian Schuh – zurückgehalten, keine Wahlempfehlung abgegeben und auch ihren Favoriten nicht verraten wollen, flogen dem Burgenländer die Herzen zu. Da gab es kein Halten mehr: Alle jubelten „Dosko“ zu, der in einigen Beiträgen sogar schon zum künftigen Bundeskanzler mutierte.

Es bleibt jedem Genossen unbenommen, das Kreuzerl bei „seinem“ Kandidaten zu machen. Und es ist auch keine Schande, sich zu deklarieren. Aber das Theater mit der vornehmen Zurückhaltung vorher hätte man sich sparen können.