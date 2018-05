Rohrendorf 2011, Weißenkirchen 2017, Langenlois 2018. Nun sind also die Kamptaler dran. Als drittem Bezirksverein der jüngeren Vergangenheit gelang ihnen der Sprung in Niederösterreichs zweithöchste Spielklasse. Die Truppe von Meistertrainer Gerhard Wildpert, der den Verein erst vor vier Jahren zum Titel in der 1. Klasse gecoacht hat, beeindruckte dabei auf ganzer Linie.

Dass Wildpert bereits im Nachwuchsbereich mit vielen der aktuellen Meisterkicker zusammengearbeitet hat, macht den Erfolg umso beachtlicher. Die gelungene Jugendarbeit, gepaart mit kluger Transferpolitik sowie einer Aufbruchstimmung, die seit dem Bau der neuen Sportanlage herrscht, führte nun zu diesem Meistertitel. Und dieser ist vor allem eines: hochverdient!

Die Langenloiser präsentierten sich als stimmige Truppe mit Spielertypen, die einander ideal ergänzen und zu Höchstleistungen antreiben. Das Resultat: aufregender Fußball, Tore wie am Fließband und viel Zuversicht für die kommende Saison. Wird die Mannschaft ähnlich klug verstärkt wie vergangenen Sommer, dann besteht diese mit Sicherheit auch zu Recht.

Bleibt also nur noch zu hoffen, dass Weißenkirchen die Kamptaler im Herbst in der Liga willkommen heißt.