Viel zu lange weggeschaut

Ein Lehrer steht unter (begründetem) Verdacht, einer Schülerin (12) auf die Brust gegriffen zu haben und wurde vom Unterricht abgezogen. „Endlich“, wie eine Mutter einer Schülerin meint. Eine genauere Betrachtung des Falles zeigt, dass er vorgezeichnet war.

Schon vor 15 Jahren (!) gab es (an einer anderen Schule) Vorwürfe gegen den Mann – damals „nur“ wegen beleidigender und herabwürdigender Aussagen zu Schülern. Eine sexistische Entgleisung brachte 2022 das BRG Ringstraße in Verruf. Es war nicht die erste. Während das benachbarte BORG in einem ähnlichen Fall streng vorging, blieb die Sache hier ohne Konsequenzen.

Überrascht wen, dass der Verdächtige nun einen Schritt weiter ging? Aus dem Fall sollte im Interesse der Schule, der Schüler und des Schulwesens eine Konsequenz gezogen werden: Wegschauen oder ducken hilft nicht! Handeln ist gefragt.