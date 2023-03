Viele Väter als Vorbilder

Vom Höhenflug seiner Kremser zeigt sich selbst Trainer Ibish Thaqi oft überrascht. So schlüpfte ein Eigenbau-Spieler wie Kenan Hasecic binnen kurzer Zeit in die großen Fußstapfen von Routinier Fabian Posch. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis sich weitere Youngsters für höhere Aufgaben empfehlen. Die meisten Nachwuchsteams sind in ihren Alterskategorien eine Klasse für sich. Das U15-Team entthronte zuletzt die Fivers bei den Staatsmeisterschaften. Paul Hofmann darf bereits in der „Ersten“ mitschnuppern. Sein Bruder Peter, Korbinian Bamberger, Yannick Beron, Nepomuk Grabner, Jonathan Provin, Samuel und Simon Slezak sind nur einige „Rohdiamanten“, deren Väter schon erfolgreich in „Rot-Gelb“ aufliefen.

Ein voll besetzter Talenteschuppen ist der erste Schritt in finanzielle Autarkie. Auch ohne teure Transfers könnte so der Höhenflug der Wachauer in den nächsten Jahren seine Fortsetzung finden.