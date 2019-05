140 gegen Ardagger, 150 gegen Gaflenz, und selbst beim Spitzenspiel gegen Retz kamen nur 200 Zuschauer ins Sepp-Doll-Stadion. Der Kremser Sportclub steckt in einer handfesten Zuschauerkrise. Wo sind all die Leute geblieben? An der Sportverdrossenheit der Bevölkerung kann es nicht liegen. Die Handballer des UHK begeistern regelmäßig über 1.000 Besucher in der Sporthalle.

Das Argument der veralteten Heimstätte ist nur teilweise gültig. Wenn es um etwas geht, zeigt sich das Fan-Potenzial des KSC – die Infrastruktur ist dann sekundär. Man denke nur an das Aufstiegsrennen 2015. 2.500 Zuseher kamen zur Partie gegen Ebreichsdorf. Die hohen Ansprüche der Anhängerschaft sind Fluch und Segen zugleich. Wenn es nicht um den Meistertitel geht, lässt sie die Mannschaft beinhart im Regen stehen. Wenngleich der Stripfinger Durchmarsch ein Zuschauerkiller für die gesamte Liga war.

Und dennoch gibt es in Krems einen weiteren Faktor, der den Zuseherzahlen abträglich ist. Stadionsprecher Markus Kahrer. Spiel für Spiel vergrämt der Meister der Selbstinszenierung mit seinen völlig übertriebenen Schreiorgien große Teile des Publikums – und bekommt dafür sogar Geld. Es ist längst an der Zeit, dem Möchtegern-Marek das Mikrofon zu entreißen.