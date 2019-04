Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad – ja, auch das Wetter trug das Seine zu einer der wohl schönsten Kamptal-Klassik-Trophys bei. Es sind aber noch viel mehr Faktoren, die das Mountainbikerennen am Zöbinger Heiligenstein zu einem der wichtigsten in Österreich und einem der angesehensten in ganz Mitteleuropa machen.

Da wäre zum Einen das einmalige Ambiente. Biken auf dem heiligen Berg des Rieslings reizt auch jeden noch so abgebrühten Profi. Passend gewählt sind auch die Namen der Schlüsselstellen: „Riesling-Downhill“ und „Bründlmayer-Anstieg“ (nach dem berühmten Langenloiser Winzer, der den Heiligenstein praktisch gepachtet hat).

Die Assoziation mit dem Thema Wein, das in Langenlois höchste Priorität genießt, bleibt im Kopf und wird von den Sportlern nach außen getragen – und das bei 600 Teilnehmern aus 17 Nationen in nicht zu geringem Ausmaß. Der Werbewert für die Stadtgemeinde ist unbezahlbar.

Dafür, dass das Potenzial der unvergleichlichen Location auch voll ausgeschöpft wird, sorgt seit 28 Jahren das Organisationsteam rund um Günther Kanzler. Seiner professionellen Arbeit ist es zu verdanken, dass Jahr für Jahr Spitzensportler gleichwohl wie Amateure nach Zöbing pilgern.