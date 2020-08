Die Bewertung der neuen Betonklötze auf dem Hohen Markt ist einfach. Die Absicht, den Schulweg sicherer zu gestalten, ist ehrenwert, die Ausführung unansehnlich, die Kommunikation erbärmlich. Auf dem Hohen Markt fallen nun vier bis fünf Parkplätze weg. Sorgen müssen sich die ansässigen Gastronomen deswegen nicht. Wer im Gasthaus Jell essen will, kommt trotzdem. Wer im Marquée eine Party feiern will, kommt trotzdem. Und wer in die Landstraße will, parkt ohnehin nicht auf dem Hohen Markt.

Und doch wäre eine Entschuldigung angebracht. Denn anstatt ein potthässliches Provisorium aufzustellen, das wie eine undurchdachte Pfuscherei wirkt, wäre vielmehr eine grüne Variante gefragt gewesen. In zwei Monaten Sommerferien wäre sich die locker ausgegangen. Und nicht nur das: Auch die große Lösung des Problems mit den unsäglichen Elterntaxis wäre längst überfällig. Ohne die und mit fünf Parkplätzen weniger droht im Herbst ein nie da gewesenes Stauchaos.