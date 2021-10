4:2, 5:1, 5:0. Darf’s ein bisschen mehr sein? Kantersiege sind auch in der laufenden Saison die Spezialität des SV Haitzendorf. Fußballinteressierte scheinen die beinahe wöchentlich stattfindenden Offensivfestspiele mittlerweile mit Gleichmut aufzunehmen. Überspitzt gesagt: Ein 1:0-Sieg Haitzendorfs findet inzwischen mehr Beachtung als eine 5:0-Demontage Herzogenburgs, wie es zuletzt der Fall war.

Ein Gewöhnungseffekt scheint nach saisonübergreifend 17 ungeschlagenen Spielen in Serie Einzug gehalten zu haben. Mit seiner Lage am Rande des Bezirks und – paradoxerweise – vielleicht gerade wegen seines (berechtigten!) Images als vernünftig geführter und gesunder Verein wird dem SV Haitzendorf nicht jenes Maß an Aufmerksamkeit zuteil, das er eigentlich verdient hätte.

Am Montagabend standen Spieler und Funktionäre bei der Bruno-Gala in Wien auf der größtmöglichen Fußballerbühne. Die Auszeichnung als Amateurmannschaft der Saison 2020/21 ist eine wohlverdiente Würdigung. Gratulation!