Zuschauen empfohlen!

Krems ist eine absolute Handballhochburg. Das ist kein Geheimnis. Der UHK zieht regelmäßig an die 1.000 Zuschauer in seinen Bann und muss auch in Schwächephasen nicht um die Begeisterungsfähigkeit seiner Anhänger bangen.

Über reges Interesse durfte sich zuletzt auch die Damenabteilung freuen. Die als GKL Krems-Langenlois auflaufende Truppe rund um die überragende Paula Aschauer bugsierte am Wochenende Bundesligist St. Pölten aus dem ÖHB-Cup. Ein sensationeller Erfolg, der glücklicherweise vor einer rekordverdächtigen Kulisse in der Langenloiser Sporthalle zelebriert werden konnte.

Verdient hätte sich die Auswahl von Didi Ripper einen ähnlichen Support auch in der am Wochenende startenden Regionalliga-Meisterschaft. Denn in der Spielgemeinschaft wird seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Dafür sprechen schon alleine die zehn (!) Nachwuchsmannschaften, die eine rosige Zukunft garantieren. Wer da als Fußball-Funktionär nicht neidisch wird?