Die 1. Landesliga könnte nach einem Jahr Pause wieder richtig spannend werden. Kein Verein schickte sich in der Transferzeit an, in die Fußstapfen der Übermacht Stripfing zu treten. Einen einsamen Spitzenreiter wird es dieses Mal also nicht geben.

Womöglich läuft alles auf ein ähnliches Intensiv-Duell wie 2014/15 hinaus. Der neutrale Beobachter erinnert sich mit Wohlwollen: Ebreichsdorf und Krems ritterten wochenlang um den Meistertitel, ehe ein Tor von Christoph Monschein in letzter Minute des epischen, direkten Vergleichs vor 2.500 Fans das Rennen zugunsten der Ebreichsdorfer entschied. Deren Rolle könnte dieses Mal Retz einnehmen. Antreten müssen die Weinviertler wie in der Vorsaison, als es um den Vizemeistertitel ging, gegen Krems.

Der KSC ist in der Vorbereitung richtig gut drauf. Es scheint, als hätte die Mannschaft unter Björn Wagner endlich ihre defensive Stabilität wiedergefunden. In einer Truppe, die vor Offensivdrang und Spielfreudigkeit nur so strotzt, könnte sie der letzte Puzzlestein zum ultimativen Erfolg sein. Bedenkt man, dass es der KSC jahrelang mit hochpreisigen, prominenten Spielern versuchte, wäre der Titel mit einem deutlich billigeren Kader nicht nur eine Sensation, sondern auch eine erfrischende Anti these zum Leitgedanken „Geld schießt Tore“.